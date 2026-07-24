Mit 41 Jahren

Der Basketballer LeBron James (IMAGO / Icon Sportswire / IMAGO / Jevone Moore / Icon Sportswire)

Der 41-Jährige ist der erfolgreichste Scorer in der Geschichte der Liga. Er verbrachte die letzten acht Saisons bei den Los Angeles Lakers und führte sie 2020 zum Titel, nachdem er zuvor zwei Jahre bei den Cleveland Cavaliers und vier Jahre bei den Miami Heat gespielt hatte.

"Wofür spiele ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch?", fragte James. "Ich möchte weiterhin Opfer bringen. Ich möchte weiterhin arbeiten. Ich möchte mich weiterhin reinhängen. Ich möchte weiterhin im Wettbewerb stehen, gewinnen und die Chance haben, noch einmal das Gefühl zu erleben, eine Meisterschaft zu gewinnen", schrieb James in sozialen Netzwerken. "Ich glaube, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen."

James übertraf im März den Rekord von Robert Parish für die meisten Spiele in der regulären NBA-Saison. Im vergangenen Februar wurde er zum 22. Mal in Folge für das All-Star-Spiel nominiert – ein Ligarekord.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.