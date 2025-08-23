Sebastian Lechner, Vorsitzender der CDU-Niedersachsen, beim Landesparteitag (Friso Gentsch / dpa / Friso Gentsch)

Der 44-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag in Osnabrück 95 Prozent der Delegiertenstimmen. Bei seiner ersten Wahl Anfang 2023 hatte er noch knapp 89 Prozent erhalten. Lechner ist auch Fraktionsvorsitzender im niedersächsischen Landtag und gilt als designierter CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in rund zwei Jahren. Derzeit wird Niedersachsen von einer Koalition aus SPD und Grünen regiert.

Morgen steht ein Leitantrag zum Thema Bildung auf der Tagesordnung. Darin spricht sich die CDU für ein Handy-Nutzungsverbot an Schulen, ein Social-Media-Mindestalter von 14 Jahren sowie verpflichtende Sprachtests für alle Vierjährigen aus.

