Ferrari-Pilot Leclerc in Las Vegas. (dpa / AP / John Locher)

Als Dritter geht Mercedes-Pilot George Russell in das Rennen. Erstmals fährt die Formel 1 an diesem Wochenende einen Grand Prix, der durch die berühmten Straßen der für das Glücksspiel bekannten US-Metropole Las Vegas führt. In den 80er-Jahren hatte es bereits zwei Rennen in der Stadt gegeben. Diese fanden allerdings auf dem Parkplatz des Hotels und Casinos "Caesars Palace" statt.