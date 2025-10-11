Regierungskrise in Frankreich

Erneut von Macron zum Premier ernannt: Sebastien Lecornu (Archivbild) (picture alliance / SIPA / JEANNE ACCORSINI)

Präsident Macron hatte den 39-Jährigen gestern Abend erneut mit den Regierungsgeschäften betraut, nur wenige Tage nachdem dieser zurückgetreten war. Lecornu war nur 27 Tage im Amt. Er schrieb gestern Abend im Onlinedienst X, "aus Pflichtgefühl" akzeptiere er die abermalige Ernennung zum Premierminister. Die politische Krise in Frankreich müsse ein Ende finden.

Umgehend Widerstand

Der Chef der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN), Bardella, kündigte im Onlinedienst X an, seine Partei werde "sofort" ein Misstrauensvotum gegen die neue Regierung im Parlament einbringen. Er nannte die Nominierung Lecornus einen "schlechten Scherz, eine demokratische Schade und eine Demütigung für die Franzosen". Die linkspopulistische Partei La France Insoumise (LFI) kündigte ihrerseits auf X die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Macron an. Auch die Grünen und die Kommunisten äußerten ihren Unmut.

Sozialisten stellen Bedingungen

Die Sozialisten, deren Unterstützung für die Bildung einer stabilen Regierung unerlässlich ist, stellten unterdessen Bedingungen. Sie verlangen ein Aussetzen der von Macron 2023 durchgesetzten Rentenreform.

Frankreich tief in den roten Zahlen

Gemessen an der Wirtschaftsleistung hat Frankreich mit 114 Prozent die dritthöchste Schuldenquote in der EU nach Griechenland und Italien. Auch die Staatsausgaben gehören zu den höchsten in Europa. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt bei 5,8 Prozent. Die EU hat bereits im Juli 2024 ein Defizitverfahren gegen Frankreich eröffnet.

