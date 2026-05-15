Der Präsident des sächsischen Jagdverbands, Palmen, sagte dem MDR, Bogen und auch Speer seien Ursprungswaffen der Jagd. Die Tötungswirkung eines Pfeiles sei vergleichbar mit der einer Kugel. Der Deutsche Bogenjagdverband fordert schon seit Längerem die Legalisierung. Der Vorsitzende Opitz verweist auch auf weniger Lärm und einen geringeren Gefährdungsgrad für Unbeteiligte. Die Reichweite eines Pfeils liege deutlich unter der von Munition, erklärte er. Das Bundeslandwirtschaftsministerium lehnt die Freigabe aus Tierschutzgründen ab. Es teilte dem Sender mit, bei der Jagd mit Pfeil und Bogen könne nicht gewährleistet werden, dass das Wild in der Praxis ausreichend schnell, sicher und gegebenenfalls ohne ausreichende Vermeidung von Schmerzen erlegt werde.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.