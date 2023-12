Tarifstreit mit den Ländern

Erneut Warnstreik der Lehrer und Erzieher (Imago/ Max Stein)

Auch deshalb sei die Streikbereitschaft hoch und werde es bleiben. In Bayern legen heute zudem Beschäftigte von Amts- und Landgerichten, Bauämtern oder der Polizei ihre Arbeit nieder. In Nordrhein-Westfalen meldeten mehrere Gewerkschaften eine Demonstration in Düsseldorf mit 5.000 Teilnehmern an.

Auch gestern hatte es Warnstreiks gegeben - etwa in Rheinland-Pfalz. Für morgen sind weitere Aktionen geplant. Am Donnerstag kommen dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach zwei Verhandlungsrunden in Potsdam zur möglichen Schlussrunde in dem Tarifstreit zusammen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.