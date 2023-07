Die beiden Lehrkräfte verlassen die Schule wegen Anfeindungen von rechts. (imago / STPP)

Der Lehrer Max Teske bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, seine Kollegin und er hätten diese Entscheidung auch wegen Anfeindungen aus der rechten Szene getroffen. In dieser Woche klebten im Umfeld ihrer Schule zahlreiche Aufkleber. Darauf waren die Gesichter der beiden Lehrer zu sehen mit dem Aufruf, sie sollten nach Berlin verschwinden. Laut den Angaben der Polizei ermittelt der Staatsschutz.

Die Lehrkräfte hatten im April in einer Art Brandbrief berichtet, sie seien an der Schule täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. Die Schulämter in Brandenburg meldeten später weitere ähnliche Fälle. Die meisten dieser Vorkommnisse gab es laut Landesbildungsministerium in Südbrandenburg.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.