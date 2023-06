Unterricht in einer Grundschule. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Der Verbandsvorsitzende Meidunger sagte im ARD-Fernsehen, um die wichtigsten Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen besser zu fördern, sollte in diesem Alter etwa auf den Englischunterricht verzichtet werden. Zumindest in Schulen, in denen ein Großteil der Kinder kaum oder nur schlecht die deutsche Sprache könnten, sollte man sich auf Deutsch, Mathematik und Sachunterricht konzentrieren. Meidinger verwies auf die kürzlich veröffentlichte neueste "Iglu-Studie". Diese habe gezeigt, dass Kinder in Deutschland schlechter lesen könnten als noch vor 20 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.