"Schulstreik gegen Wehrpflicht"

Wer unentschuldigt dem Unterricht fernbleibe und Gesprächsangebote ausschlage, müsse mit erzieherischen Maßnahmen bis hin zu einem Verweis rechnen, sagte Verbandspräsident Düll dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein Bündnis aus Jugendorganisationen hat zu einem bundesweiten Schulstreik aufgerufen. Kundgebungen sind in rund 90 Städten geplant.

Der Bundestag in Berlin berät morgen abschließend über den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes. Union und SPD hatten sich nach langen Verhandlungen auf ein Konzept verständigt. Demnach sollen zunächst alle jungen Menschen ab 18 Jahren zu Eignung und Motivation befragt werden; für junge Männer soll die Beantwortung verpflichtend sein. Ab 2027 sollen dann sukzessive junge Männer ab dem Jahrgang 2008 verpflichtend gemustert werden.

