Vor der Bundestagswahl

Die fünf ostdeutschen Landesverbände der CDU haben gestern ein achtseitiges Konzept mit dem Titel "Für einen neuen Aufbruch Ost" vorgelegt. Im Vordergrund stehen laut der Zeitung "Die Welt" Thesen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit sowie der Ausbau von Verkehrswegen und der Infrastruktur. Offiziell vorgestellt wird das Konzept im Laufe des Tages bei einer Wahlkampfveranstaltung in Halle an der Saale. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte der "Welt" im Vorfeld, gebraucht würden gezielte Investitionen, eine innovationsfreundliche Wirtschaftspolitik und eine gerechte Anerkennung ostdeutscher Lebensleistungen.

In allgemeinen Wahlprogramm der Union wird Ostdeutschland laut einer Analyse des MDR genau ein Mal erwähnt. Bei der SPD werde der Osten an mehreren Stellen explizit genannt, unter anderem bei Themen wie Renten, Pflegekosten und beim Thema Extremismus. Grüne, FDP und BSW sprechen Ostdeutschland der Auswertung zufolge nicht ganz so häufig an, aber dennoch einige Male an unterschiedlichen stellen. Die Linke widmet Ostdeutschland demnach als einizige Partei ein eigenes Kapitel im Wahlprogramm. Die AfD, so der MDR, spreche den Osten gar nicht direkt an. Eine Nachfrage dazu habe die AfD-Bundeszentrale unbeantwortet gelassen.