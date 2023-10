Das teilte die Gouverneurin Mills mit. Nach Angaben eines Behördenvertreters weist der Tote eine offenbar selbst zugefügte Schusswunde auf. Bei dem Mann handelt es sich um einen 40 Jahre alten Reservesoldaten.

Der Täter hatte am Mittwoch Abend in der Kleinstadt Lewiston an zwei Orten 18 Menschen erschossen und war anschließend geflohen. Das Tatmotiv ist weiterhin unbekannt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.