Die militant-islamistische Hamas hatte die Leiche im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergeben. Die Armee erklärte, es handele sich um die sterblichen Überreste eines israelisch-argentinischen Staatsbürgers. Demnach ist der Mann am 7. Oktober 2023 gemeinsam mit vier anderen Bewohnern aus einem Kibbuz in den Gazastreifen verschleppt und dort getötet worden.

Vor der Übergabe befanden sich noch sechs tote Geiseln in Gaza, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer. Auf das Verfahren hatten sich Israel und die Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt.

