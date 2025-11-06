Israelis warten auf die Rückkehr der Geiseln (Archivbild). (Sara Lemel / dpa / Sara Lemel)

Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu bestätigte die Identität des Mannes, der während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden war. Das Forum der Geisel-Angehörigen teilte mit, der Agrarstudent sei erst knapp drei Wochen vor dem Überfall nach Israel gekommen, um praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft zu sammeln.

Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Die Terrororganisation hat bislang 22 überstellt, sechs befinden sich noch immer im Gazastreifen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.