Israelische Armee

Die sechs Männer waren am 7. Oktober von der Hamas aus Israel veschleppt worden. Jetzt hat die Armee ihre Leichen aus dem Gazastreifen geborgen. (dpa / AP)

Das Militär erklärte, es handele sich um Männer, die bereits zuvor für tot erklärt worden seien. Sie wurden demnach bei einem gemeinsamen Einsatz mit dem Inlandsheimdienst Schin Bet in der Stadt Chan Junis gefunden. Man habe ihre Familien informiert.

Nach Angaben einer Regierungssprecherin hat die Hamas nun noch 109 Geiseln in ihrer Gewalt, die sie bei ihrem Überfall am 7. Oktober aus Israel verschleppt hat. 73 von ihnen seien mutmaßlich noch am Leben. Das Forum der Geiselfamilien forderte die israelische Regierung erneut auf, ein Abkommen mit der Hamas zu schließen, um ihre Angehörigen zurückzubringen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.