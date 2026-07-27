Erfinder von "Körperwelten"

Leichenpräparator Gunther von Hagens ist gestorben. (Patrick Pleul/dpa)

Von Hagens entwickelte in den 70er Jahren das Verfahren der Plastination. Dies machte biologische Präparate dauerhaft haltbar. Mit seinen "Körperwelten"-Ausstellungen machte er so das Innere des Menschen für Millionen Besucher sichtbar. Von Hagens sorgte mit seinem Verfahren weltweit für Aufsehen und immer wieder für heftige Debatten.

Von Hagens wurde 1945 bei Posen (Poznan) im heutigen Polen als Gunther Liebchen geboren und nahm später den Namen seiner ersten Ehefrau an. Er begann 1965 in Jena ein Medizinstudium, geriet dann in politische Gefangenschaft der DDR und wurde von der Bundesrepublik freigekauft.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.