Trauerfeierlichkeiten

Der Sarg des getöteten Obersten Führers des Iran, Ali Chamenei, wurde zuvor durch die Hauptstadt Teheran getragen. (AFP / WAKIL KOHSAR)

Fernsehbilder zeigten einen Hubschrauber bei der Landung in der schiitischen Gelehrtenstadt. Dort soll heute ein weiterer Trauerzug stattfinden. Gestern hatten nach Darstellung von Staatsmedien mehrere Millionen Menschen an einer Prozession in der Hauptstadt Teheran teilgenommen. Darunter waren auch viele schiitische Chamenei-Anhänger aus anderen Staaten wie Afghanistan, Syrien, Libanon oder Irak. Teilnehmer skandierten anti-amerikanische und anti-israelische Parolen. Chamenei war am 28. Februar zu Beginn des israelisch-amerikanischen Kriegs gegen den Iran bei einem Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden.

Er soll am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.