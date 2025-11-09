Ein Bild Hadar Goldins wird bei einer Demonstration für die Rückkehr aller Hamas-Geiseln in Tel Aviv gezeigt (Archivbild) (dpa / ap / Mahmoud Illean)

Der israelische Armeechef besuchte laut Angaben des Militärs die Familie des Soldaten Hadar Goldin und sicherte ihr die Überstellung der sterblichen Überreste zu. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die Hamas den genauen Ort des Leichnams in einem Tunnel in Rafah im Süden des Gazastreifens lokalisiert habe. Demnach genehmigte Israel der Terrororganisation und Vertretern des Roten Kreuzes eine Bergungsaktion in dem Gebiet, das derzeit unter Kontrolle der Armee steht.

Hadar Goldin war am 1. August 2014 bei einem Einsatz im Gazastreifen entführt worden. Er wurde später für tot erklärt. Die Hamas hat seinen Tod nie öffentlich bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.