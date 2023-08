Nach der medaillenlosen WM

Leichtathletik-Verband sieht Deutschland erst 2028 wieder unter den "Top Fünf"

Laut dem Deutschen Leichtathletik-Verband wird es nach dem schlechten Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in Budapest erst in gut fünf Jahren wieder gelingen, an die Weltspitze zurückzukehren.

28.08.2023