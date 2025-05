Das Dorf Blatten im Schweizer Lötschental ist nach einem Gletscherabbruch überflutet (picture alliance / KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Der Krisenstab teilte mit, derzeit sei die Lage ruhig. Die Behörden hatten eine Flutwelle befürchtet. Grundsätzlich sei die Gefahr noch nicht vorüber, hieß es weiter.

Ein großer Teil des Birchgletschers war am Mittwoch abgebrochen. Eine Lawine überrollte daraufhin das Dorf Blatten, das unter meterhohem Schutt fast vollständig begraben wurde.

Der Fluss Lonza schwoll in der Folge so stark an, dass die Gefahr einer Überflutung von 20 Kilometer entfernten Orten wuchs. In den Gemeinden Gampel und Steg wurden die Bewohner aufgefordert, Vorbereitungen zu treffen, um in möglichst kurzer Zeit die Wohnungen verlassen zu können. Insgesamt wohnen in dem Gebiet mehr als 2.000 Menschen. Der Aufruf gilt für die Ortsteile am Talgrund.

Schuttberg aus Felsen, losem Gestein und Gletschereis ist instabil

Aus Sicherheitsgründen war es bislang nicht möglich, mit schweren Maschinen etwa Furchen für einen geordneten Ablauf des Wassers in den Schuttberg zu fräsen. Die Dienststelle Naturgefahren des Kantons Wallis betonte, der Schuttberg aus Felsen, losem Gestein und Gletschereis sei instabil. Gleichzeitig drohten von beiden Seiten des Tals weitere Rutschungen.

