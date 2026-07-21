Gesellschaftliche Debatte

Symbolbild zum Thema Leihmutterschaft (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

So habe die Partei ihre Haltung erst kürzlich mit einem Parteitagsbeschluss verschärft, sagte Prien dem Medienportal "The Pioneer". Demnach sei nicht nur die gewerbliche, sondern auch die sogenannte altruistische Leihmutterschaft ohne Bezahlung mit dem Werteverständnis der CDU nicht vereinbar. Dagegen sagte Grünen-Fraktionschefin Haßelmann der Funke Mediengruppe, sie halte eine neue Auseinandersetzung mit dem Thema für geboten.

Sie bezog sich damit auf eine noch von der Ampel-Koalition eingesetzte Kommission. Diese hatte erklärt, Leihmutterschaft könne der Gesetzgeber in bestimmten Fällen zulassen, sofern insbesondere der Schutz der Leihmutter und das Kindeswohl hinreichend gewährleistet werden.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.