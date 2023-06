"Tag X-Demo"

Am Nachmittag brannten laut Polizei mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen. Eine Sprecherin sagte, es gebe eine einstelligen Zahl an Bränden vor allem im Süden und Südwesten der Stadt.

Gestern Abend war es in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen. Nach dem zunächst friedlichen Verlauf einer Versammlung im Stadtteil Connewitz wurden Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei aus kleineren Gruppen heraus an verschiedenen Stellen mit Steinen beworfen. Es seien Barrikaden gebaut und Feuer entzündet worden. Den Angaben zufolge brannten Barrikaden aus Mülltonnen und Baustellenabsperrungen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Nach ersten Erkenntnissen wurden 23 Beamte verletzt. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Journalist sei von einer unbekannten Person attackiert und leicht verletzt worden. Bis zum frühen Morgen habe es fünf vorläufige Festnahmen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs gegeben. Zudem seien 17 Einsatzfahrzeuge beschädigt und weitere Fahrzeuge von Unbeteiligten in Brand gesetzt worden.

Die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen das Verbot einer angemeldeten Demonstration in Leipzig scheiterte. Der Eilantrag mit einer Verfassungsbeschwerde sei nicht zur Entscheidung angenommen worden und damit für das Gericht gegenstandslos, teilte ein Sprecher in Karlsruhe mit. Damit bleiben die vorherigen Beschlüsse des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichts Leipzig bestehen, denen zufolge das Verbot rechtmäßig ist.

In der Begründung des Verwaltungsgerichts hieß es, dass bei der Demonstration von Unterstützern der am Mittwoch verurteilten Lina E. von einem "unfriedlichen Verlauf" auszugehen sei. Das Gericht berücksichtigte bei der Bewertung, dass sich die Mobilisierung im Internet auch an eine gewaltbereite autonome linksextremistische Szene gerichtet habe.