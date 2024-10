Jahrestag der Friedlichen Revolution vor 35 Jahren (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Sie liefen gestern Abend über den Innenstadtring, viele mit Kerzen in der Hand. In der Nikolaikirche gab es ein Friedensgebet, an dem auch Bundeskanzler Scholz und Kiews Bürgermeister Klitschko teilnahmen. Kiew ist Partnerstadt Leipzigs. Am Nachmittag hatte es einen Festakt im Gewandhaus gegeben. Scholz sagte in seiner Rede, ostdeutsche Bürger hätten in den Jahren nach der Wiedervereinigung westdeutsche Ignoranz zu spüren bekommen. Diese Erkenntnis nütze aber nichts, wenn sie nicht Ansporn sei, es künftig besser zu machen.

Am 9. Oktober 1989 waren in Leipzig 70.000 Menschen auf die Straße gegangen. Ihr friedlicher Protest gilt als ein Schlüsselmoment für den Umsturz in der DDR. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.