In Leipzig erinnern die Menschen jedes Jahr mit Kerzen an die Friedliche Revolution (Archivbild). (imago )

Beim Festakt im Gewandhaus wird am Nachmittag Bundeskanzler Scholz die traditionelle Rede zur Demokratie halten. Als Festrednerin wird die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Stasi-Unterlagenbeauftragte Birthler erwartet. Anschließend ist ein Friedensgebet in der Nikolaikirche geplant. Beim Lichtfest am Abend sind entlang der historischen Demonstrationsstrecke auf dem Leipziger Innenstadtring künstlerische Projekte geplant.

In Leipzig stellten sich am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen mit den Rufen "Keine Gewalt" und "Wir sind das Volk" den Sicherheitskräften entgegen. Vier Wochen später fiel die Mauer, nachdem es auch in anderen Städten der DDR Massenproteste gegeben hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.