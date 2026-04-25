Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga: RB Leipzig gegen Union Berlin. (picture alliance / HMB Media / Paul Fritz)

Die Mannschaft von RB Leipzig setzte sich bereits früh im Spiel gegen das Team von Union Berlin durch. Es war der fünfte Sieg in Folge. Damit gelang Leipzig ein großer Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation. Mit 62 Punkten liegt RB auf Rang drei.

Für den 1. FC Union Berlin war es die siebte Niederlage in den vergangenen zehn Partien. Die sportliche Krise hatte auch zur Trennung von Steffen Baumgart geführt. Daraufhin wurde Marie-Louise Eta als erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer verpflichtet.

Mit 32 Punkten hat Union aktuell sechs Zähler Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.