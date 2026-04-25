Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga: RB Leipzig gegen Union Berlin. (picture alliance / HMB Media / Paul Fritz)

Nach der Leipziger Führung durch Max Finkgräfe in der 22. Minute traf kurz darauf RB-Angreifer Rômulo Cardoso. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ridle Baku auf 3:0 (63.). Dem Club aus der Hauptstadt gelang durch Danilho Doekhi nur noch ein Treffer (78.). Die Leipziger festigten mit dem Sieg Rang drei in der Tabelle und damit ihr großes Ziel Champions League.

Für den 1. FC Union Berlin war es die siebte Niederlage in den vergangenen zehn Partien. Die sportliche Krise hatte auch zur Trennung von Steffen Baumgart geführt. Daraufhin wurde Marie-Louise Eta als erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer verpflichtet.

Mit 32 Punkten hat Union aktuell sechs Zähler Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.