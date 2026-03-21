Bundesliga
Leipzig überrollt Hoffenheim mit 5:0

In der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig im Kampf um den Einzug in die Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Ole Werner besiegte die TSG 1899 Hoffenheim im eigenen Stadion mit 5:0. 

    Romulo Cardoso von RB Leipzig und Albian Hajdari von der TSG Hoffenheim kämpfen um den Ball. Cardoso trägt ein weiß-rotes Trikot, Hajdari ein hellblaues.
    Romulo Cardoso (RB Leipzig) im Zweikampf mit Albian Hajdari (Hoffenheim). (picture alliance / nordphoto GmbH / Alexander Trienitz)
    Brajan Gruda (17. Minute, 44.) und Christoph Baumgartner (21., 30.) trafen schon in der ersten Hälfte jeweils doppelt. Benjamin Henrichs legte nach dem Seitenwechsel nach (78.). Ein Leipziger Treffer von Yan Diomande in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde nach Ansicht der Videobilder wieder aberkannt.
    Mit dem Erfolg verdrängen die Leipziger mit 50 Punkten und der besseren Tordifferenz die Hoffenheimer von Rang drei.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.