Bundesliga

Brajan Gruda (17. Minute, 44.) und Christoph Baumgartner (21., 30.) trafen schon in der ersten Hälfte jeweils doppelt. Benjamin Henrichs legte nach dem Seitenwechsel nach (78.). Ein Leipziger Treffer von Yan Diomande in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde nach Ansicht der Videobilder wieder aberkannt.
Mit dem Erfolg verdrängen die Leipziger mit 50 Punkten und der besseren Tordifferenz die Hoffenheimer von Rang drei.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.