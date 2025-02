Auf der Leipziger Buchmesse wird es ein größeres Angebot für Kinder und Jugendliche geben (Archivbild). (Deutschlandradio/Simon Detel)

Angebote für junge Menschen gebe es künftig in zwei statt bisher nur in einer Messehalle, teilte die Buchmesse-Leitung mit. Auch die Auswahl an Kinder- und Jugendliteratur werde vergrößert. Neben neuem Lesestoff werden den Angaben zufolge auch weitere Möglichkeiten geschaffen, selbst aktiv zu werden.

Bekanntgegeben werden auf der Leipziger Buchmesse zudem die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2025, hieß es. Er ist mit 72.000 Euro dotiert. Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. März statt. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.