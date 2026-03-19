Ab heute ist die Leipziger Buchmesse für das Publikum geöffnet. (Jennifer Brückner/dpa)

Bei der Messe und dem dazugehörigen Festival "Leipzig liest" sind zahlreiche Autoren aus dem In- und Ausland live zu erleben. Schwerpunkt ist dieses Jahr die Literatur des Donauraums. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Gäste.

Beim Festakt im Leipziger Gewandhaus wurde Kulturstaatsminister Weimer am Abend mit Protesten empfangen. Mehrere hundert Menschen warnten vor Zensur, kritisierten den parteilosen Politiker als "Kulturkampfminister" und forderten dessen Rücktritt. Im Saal setzte sich der Protest fort. Als Weimer ans Rednerpult trat, wurde er ausgebuht, seine Rede immer wieder von Zwischenrufen gestört. Der parteilose Politiker war zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. Er ließ drei linke Buchläden – wegen, wie es hieß, "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" – vom Deutschen Buchhandlungspreis streichen und sagte die auf der Messe geplante Verleihung dann komplett ab. Zudem gibt es Streit um den Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, nachdem Weimer das Projekt in Frage gestellt hatte.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.