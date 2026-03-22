Die Leipziger Buchmesse steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wo Geschichten uns verbinden". (Jennifer Brückner/dpa)

Seit Donnerstag hatten mehr als 2.000 Aussteller aus rund 50 Ländern die Gelegenheit, ihre Neuheiten zu präsentieren. In diesem Jahr gab es kein spezielles Gastland auf der Buchmesse; im Fokus stand die Literatur der Donau-Region. Die Messe war bestens besucht: Schon zur Halbzeit wurden mehr als 105.000 Besucherinnen und Besucher registriert. Das seien rund 9.000 Menschen mehr als im Vorjahr an den ersten beiden Tagen, teilten die Veranstalter mit.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.