Leipziger Buchmesse steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wo Geschichten uns verbinden". (Jennifer Brückner/dpa)

Kulturstaatsminister Weimer wird die Eröffnungsrede halten. Den traditionellen Rundgang am Donnerstag sagte er wegen einer Debatte im Bundestag ab. Bei der Messe wird zudem der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Er geht an den kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergović, der die Auszeichnung für seinen Erzählband "Das verrückte Herz" erhält.

Vor Beginn des Festaktes am Abend ist vor dem Gewandhaus eine Protest-Aktion geplant, die sich unter dem Motto "Gegen Zensur und Autoritarismus" gegen Weimer richtet. Er war zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. So ließ Weimer etwa drei linke Buchläden wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen und sagte die auf der Messe geplante Verleihung dann komplett ab.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.