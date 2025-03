Leipziger Buchmesse wird eröffnet. (AFP / Ronny Hartmann)

Bei der Veranstaltung im Gewandhaus wird der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Er geht in diesem Jahr an den belarussischen Schriftsteller Alhierd Bacharevic für seinen Roman "Europas Hunde". Das Buch ist in Belarus verboten, der Autor lebt seit 2020 im Exil.

Für Besucher und Fachpublikum öffnet die Messe morgen. Wegen der hohen Nachfrage wurde erstmals der Ticketverkauf begrenzt. Die Leipziger Buchmesse gilt als wichtigster Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.

