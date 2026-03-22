Branchentreff im Frühjahr

Die Leipziger Buchmesse ist zu Ende, hier ein Archivbild der Messe Leipzig (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Vor allem am Samstag strömten Literaturfans in die Ausstellungshallen. 2.044 Verlage und Medienunternehmen aus 54 Ländern präsentierten sich. 2025 waren es rund 296.000 Buchmesse-Gäste.

Gut besucht war in diesem Jahr unter anderem das Forum Offene Gesellschaft. Auch die Bühne zum Schwerpunktthema "Donau - Unter Strom und zwischen Welten" zog viele Menschen an. Vorgestellt wurde Literatur des Donauraums. Zahlreiche kostümierte Fans besuchten darüber hinaus die Manga Comic Con.

Podien beschäftigten sich mit gesellschaftspolitischen Themen wie Antisemitismus, Rassismus und Rechtsruck sowie mit der Deutschen Einheit. Lukas Rietzschel stellte sein neues Buch "Sanditz" vor: Der Roman erzählt auf knapp 500 Seiten von einer fiktiven Kleinstadt in der ostdeutschen Provinz. Es geht unter anderem um eine Familie und um eine protestantische Kirchgemeinde in der DDR.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.