Wie die Leipziger Buchmesse mitteilte, wird er für seinen Erzählungsband "Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered" geehrt. Jergović taste mit großer Unbeirrbarkeit die Bruchlinien der Geschichte des Westbalkans ab, begründete die Jury ihre Entscheidung.
Der Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Er wird im März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. Miljenko Jergović wurde 1966 in Sarajevo geboren und lebt seit 1993 in Zagreb.
