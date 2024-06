Auszeichnung

Leipziger Medienpreis für Deutschlandfunk-Korrespondentin Adler und Correctiv

Der Leipziger Medienpreis wird in diesem Jahr an die langjährige Auslandskorrespondentin des Deutschlandfunks, Sabine Adler, verliehen. Das teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig mit. Adler werde insbesondere für ihre Arbeit in Osteuropa geehrt.