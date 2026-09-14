Nach Hitzeschäden im Juni

Leipziger Verkehrsbetriebe erstellen Hitzeplan nach Schäden in diesem Sommer auf. (picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt)

Er sieht vor, dass ab einer Temperatur von 33 Grad Messungen an den Gleisen vorgenommen werden und ab 38 Grad Maßnahmen wie Kühlung und auch Sperrungen einzelner Strecken für Busse greifen. Diese Maßnahmen hätten bereits in der erneuten Hitzeperiode im August geholfen. Als weitere Folge wird die Zusammensetzung der für die Schienen verwendeten Fugenmasse verändert.

Zuvor hatte der TÜV Süd Rail in einem Gutachten festgestellt, dass es im Juni durch Temperaturen um die 40 Grad und die gleichzeitige Beanspruchung der Gleise durch Autos, Lastwagen und Busse zu den Schäden kam. Damals war an vielen Stellen die Fugenmasse aufgeweicht und durch die Straßenbahnen herausgedrückt worden. Die Masse härtete wieder aus, verklebte die Schienen und verschmutzte etwa 100 Fahrzeuge.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.