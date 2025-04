KZ-Befreiung

Rekonstruierter Lagerzaun mit Krematorium im Nebel in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald. (Imago / blickwinkel / S. Ziese)

Er habe so etwas noch nie erlebt, sagte Wagner im RBB. Omri Boehm, dem Enkel einer Holocaust -Überlebenden das Wort zu versagen, sei für ihn in 25 Jahren die schlimmste Erfahrung bei Gedenkfeiern. Man habe dem Druck nachgegeben, um zu verhindern, dass Holocaust-Überlebende in den Streit hineingezogen würden. Der deutsch-israelische Philosoph Boehm sollte am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in Thüringen am 11. April sprechen. Die Einladung wurde wegen eines sich abzeichnenden Konfliktes mit Israels Regierung zurückgezogen. Boehm gilt als Kritiker der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung.

