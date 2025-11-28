Nach Durchsuchung

Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak ist Büroleiter von Präsident Selenskyj und gilt als dessen rechte Hand. (imago / ITAR-TASS / Pyotr Sivkov)

Jermak sicherte den Ermittlern seine volle Kooperation zu. Die Regierung steht wegen massiver Korruptionsvorwürfe - insbesondere in der Energiebranche - seit Wochen unter Druck. So wurden in diesem Zusammenhang zuletzt die Energieministerin und der Justizminister entlassen, der zuvor selbst das Energieressort geleitet hatte.

Die EU hatte die Durchsuchungen bei Jermak als Zeichen für eine funktionierende Korruptionsbekämpfung in der Ukraine gewertet. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, man habe großen Respekt vor den Untersuchungen. Die Durchsuchungen zeigten, dass die Anti-Korruptions-Behörden in der Ukraine ihre Arbeit erledigten.

