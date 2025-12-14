Verwandte von Gefangenen demonstrieren vor einem Gefängnis in Venezuela (Archivbild) (picture alliance / Associated Press / Jacinto Oliveros)

Der Politikwissenschaftler und Chef der Plattform Punto de Corte, Nicmer Evans, sei in der Hauptstadt Caracas in Gewahrsam genommen worden, bestätigte seine Ehefrau. Der 50-Jährige hatte zuvor selbst berichtet, Beamte des Inlands-Geheimdienstes hätten ihn ohne richterlichen Beschluss aufgefordert, zu einem Gespräch mitzukommen.

Evans war bereits im Jahr 2020 mehr als sieben Wochen inhaftiert, bevor er zusammen mit anderen politischen Gefangenen begnadigt und freigelassen wurde. Nach Angaben der Journalistengewerkschaft des Landes sitzen in Venezuela derzeit mindestens 20 Reporter und Beschäftigte von Medien im Gefängnis.

