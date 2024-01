Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (picture alliance / Daniel Kubirski)

Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Der sogenannte Einlagensatz für das Parken überschüssiger Gelder bleibt demnach weiter bei 4,0 Prozent. In einer Erklärung hieß es, die zukünftigen Beschlüsse des EZB-Rats würden dafür sorgen, die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festzulegen.

Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die EZB seit Sommer 2022 die Zinsen zehnmal in Folge angehoben, zuletzt geschah dies im September vergangenen Jahres. Inzwischen ließ die Inflation, die im Herbst 2022 auf über zehn Prozent kletterte, deutlich nach. Im Dezember lag die Teuerungsrate bei 2,9 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.