Wie die EZB in Frankfurt am Main mitteilte, verbleibt der Satz damit bei 4,5 Prozent. Es war ihre letzte geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr. Zuvor hatte die US-Notenbank den Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert belassen und Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.