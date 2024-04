Die UNO will ein Abkommen erreichen, das rechtlich verbindliche Vorgaben gegen die Plastikvermüllung von Meeren beinhaltet. (picture alliance / Mike_Nelson / epa / dpa / Mike_Nelson)

Millionen Tonnen Plastik landen in der Umwelt, oft in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln. Dieses sogenannte Mikroplastik ist bereits im Verdauungstrakt und sogar im Blutkreislauf von Lebewesen nachgewiesen worden.

Lemke will an Gesprächen auf Ministerebene zur Vorbereitung der Konferenz teilnehmen. Sie setze sich in den Verhandlungen für gute Ziele und mehr Tempo ein, erklärte die Grünen-Politikerin. Das Treffen findet vom 23. bis zum 29. April in Ottawa statt.