Tagung in Busan

Die grüne Bundesumweltministerin Lemke (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Dafür brauche man konkrete Ziele und eine wirksame Überprüfung, erklärte die Grünen-Politikerin im südkoreanischen Busan. Dort handeln Delegierte aus mehr als 170 Staaten eine Woche lang die letzten Details eines Abkommens aus, das die wachsende Plastikverschmutzung in den Meeren und an Land mit verbindlichen Vorgaben aufhalten soll. Nach wie vor gibt es jedoch etliche offene Streitfragen. Ein zentraler Punkt betrifft die Plastikproduktion: Während die Europäische Union verbindliche Obergrenzen fordert, lehnen Staaten wie China und Saudi-Arabien dies ab und fordern stattdessen einen Fokus des Abkommens auf die Frage nach effizienter Abfallwirtschaft. Global werden laut den Vereinten Nationen jährlich knapp 400 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. In Deutschland fallen nach Informationen des Bundesumweltamts knapp 6 Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen an.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.