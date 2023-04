Kaftwerke gehen vom Netz

Das Kernkraftwerk Isar 2 (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Es gebe kein sicheres Endlager für den bisherigen Atommüll; dafür einen geeigneten Standort zu finden, sei eine teure Jahrhundertaufgabe, schrieb die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Lemke rechnet damit, dass noch 30.000 Generationen mit dem Atommüll werden leben müssen. Es sei ihr schleierhaft, wie man eine solche Technologie als nachhaltig einstufen könne.

Morgen sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - endgültig vom Netz gehen. Anders als SPD und Grüne ist inzwischen auch der Koalitionspartner FDP gegen die Abschaltung, ebenso wie die oppositionelle Union.

