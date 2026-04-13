Papst Leo XIV. ist in Angola eingetroffen. (picture alliance/Photoshot)

In der Hauptstadt Algier betonte der Papst die Gemeinsamkeit von Muslimen und Christen, die beide einem monotheistischen Glauben anhängen. In einer Welt voller Konflikte und Missverständnisse wolle man einander begegnen und versuchen, einander zu verstehen, so Leo.

Mit Blick auf die Weltlage sprach er von den neokolonialen Versuchungen und Völkerrechtsverstößen der Gegenwart. Die Zukunft gehöre denen, die sich nicht von Macht oder Reichtum blenden ließen. Afrika wisse nur zu gut, dass Menschen und Organisationen, die andere beherrschten, die Welt zerstörten.

Der Papst war zuletzt in einen Konflikt mit US-Präsident Trump geraten, der ihn öffentlich kritisierte und ihm vorwarf, mit seinen Friedensappellen eine schreckliche Außenpolitik zu betreiben.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.