Erfolg bei den Winterspielen

Leonie Walter gewann ihre zweite Medaille. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Die sehbehinderte Athletin belegte im Klassik-Rennen über zehn Kilometer den dritten Platz. Der Sieg ging an die Russin Anastasija Bagijan vor Simona Bubenickova aus Tschechien.

Für die 22-jährige Walter ist es die zweite Medaille bei den Wettbewerben, nachdem sie bereits im Biathlon Bronze gewonnen hatte. Gestern war ihr eine Silbermedaille im Sprint aberkannt worden, wegen eines Regelverstoßes ihres Begleitläufers.

Das deutsche Team verzeichnet nach fünf Wettkampftagen insgesamt elf Medaillen, darunter einmal Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.