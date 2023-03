Deutsche Waffenlieferungen

Leopard-2- und Marder-Panzer in der Ukraine angekommen

In der Ukraine sind die 18 von Deutschland zugesagten Leopard-2-Panzer eingetroffen. Bundeskanzler Scholz erklärte am Rande eines Aufenthalts in den Niederlanden, man habe "geliefert wie angekündigt". In Kiew bestätigte Verteidigungsminister Resnikow zudem die Ankunft von Schützenpanzern des Typs Marder.

27.03.2023