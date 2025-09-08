Ausländerrecht

Lettland fordert 840 Russen zum Verlassen des Landes auf. (dpa / Zoonar / Gunter Kirsch)

Nach Angaben der Migrationsbehörde haben sie dafür Zeit bis zum 13. Oktober. Hintergrund sind verschärfte Aufenthaltsregeln, die 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine beschlossen worden waren. Um im Land leben zu können, müssen russische Staatsbürger einen dauerhaften Aufenthaltsstatus beantragen und dafür grundlegende Kenntnisse der lettischen Sprache nachweisen. Betroffen von der Regelung waren gut 25.000 Personen. Die große Mehrheit davon hat inzwischen einen Aufenthaltstitel erlangt, mehr als 2.500 Menschen haben dagegen nach Behördenangaben das Land verlassen.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern grenzt an Russland. Rund ein Viertel der Bevölkerung gehört zur großen russischsprachigen Minderheit.

