Russischer Angriffskrieg gegen Ukraine

Lettland will 42 Ascod-Schützenpanzer zur möglichen Verteidigung kaufen (Archivbild). (imago images / CTK Photo / Igor Zehl via www.imago-images.de)

Das baltische Land wird 42 Schützenpanzer vom Typ Ascod erwerben. Darüber sei eine Vereinbarung mit dem Hersteller General Dynamics unterzeichnet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. Die ersten Fahrzeuge sollen im kommenden Jahr ausgeliefert werden.

Lettland grenzt an Russland und dessen engen Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem EU- und NATO-Staat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.