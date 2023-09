Illegale Migration

Lettischer Grenzübergang. (dpa / Zoonar / Gunter Kirsch)

Als Grund gab die Regierung in Riga die steigende Zahl versuchter illegaler Übertritte am Kontrollpunkt Silene an. Innenminister Kozlovskis sagte, durch die Maßnahme könne mehr Personal zur Überwachung und zum Schutz der grünen Grenze eingesetzt werden. Der Verkehr soll auf den anderen Grenzübergang umgeleitet werden.

In den vergangenen sechs Tagen wurden fast 900 Personen vom lettischen Grenzschutz an der illegalen Einreise gehindert. Im gesamten September waren es laut Innenministerium fast 1.800 Versuche. Lettland beschuldigt Belarus, gezielt Migranten an die EU-Außengrenze zu bringen, um ein politisches Druckinstrument zu schaffen.

