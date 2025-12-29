Rund 280 Kilometer

Die lettisch-russische Grenze ist jetzt durchgehend mit einem Zaun gesichert. (dpa / Alexander Welscher)

Nach Angaben der Behörden wurden die letzten Abschnitte offiziell übergeben. Fotos zeigen einen mit Stacheldraht verstärkten Schutzzaun und Patrouillenwege. Innenminister Kozlovskis sprach von einem bedeutenden Beitrag zur Sicherheit. Er verwies dabei auch auf den Zaun entlang der Grenze zu Belarus, der bereits im Sommer 2024 fertiggestellt worden war.

Ein Grund für die Befestigung der Grenzen ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, den die lettische Regierung als Gefahr für die nationale Sicherheit ansieht. Ähnlich wie in Estland und Litauen sollen die Grenzen zu Russland und Belarus mit Panzersperren und Betonblöcken gegen mögliche Angriffe geschützt werden.

